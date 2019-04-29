Кому в «Спартаке» повезло больше: оставленному тренеру или уволенному руководству? Андрей Вдовин – о ключевых перестановках в столичном клубе

В «Спартаке» очередная революция, но это давно никого не удивляет. Однако в этот раз опять интересно. Потому что ничего непонятно. Оперативное руководство клуба – гендиректор Наиль Измайлов и спортдиректор Сергей Родионов — уходит по итогам сезона в отставку. Заваливший весну Олег Кононов остается. И либо все это — хитрый план каких-то неназванных новых управленцев, либо бег старых акционеров по граблям.

Итак, что произошло. Прошел совет директоров клуба. «Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении от занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона, — говорится в официальном сообщении на сайте «Спартака». — При этом совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон».

Что это значит? Вина Измайлова и Родионова в провале команды признана более значимой, чем влияние Олега Кононова на игру. Видимо, потеря Еременко, покупка Гулиева, ставка на Глушакова и что там еще за ними числится — больший грех, чем все остальное. Более того, Кононова специально выводят из-под удара. «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников» — заявлено на официальном сайте. Если вы никогда не видели, как выглядит кредит доверия, – то вот он, этот вексель, подписанный советом директоров.

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Но дальше — еще интереснее. Потому что дальше – слухи. Слухи – это вообще очень важная составляющая нынешнего «Спартака». Ни один клуб в России не живет ими так активно, как «Спартак». Он просто пожирает их в сумасшедших количествах, а те размножаются быстрее, чем кролики. Они просачиваются в телеграм-каналах, капают в соцсетях и подтачивают трибуны. В том числе и те, что с приставкой VIP. И в один прекрасный момент все это красиво взрывается, и над стадионом в Тушине летят головы – тренеров, игроков, управленцев. Так что порой слухи важнее фактов. И к этому у красно-белых привыкли.

Вот, например, один из слухов: «Спартак-2» по окончании сезона возглавит Игорь Шалимов. Ему же отдадут под контроль всю академию. Но что это может значить? Только то, что если такое назначение действительно произойдет, Олег Кононов – временная фигура в «Спартаке». Несмотря на все заверения, несмотря на выписанный на официальном сайте кредит доверия. Потому что все вокруг знают, что Игорь Шалимов очень хочет возглавить «Спартак».

Он это и сам не скрывает. Шалимов в каждом интервью говорит, что только он способен поставить то, что называется спартаковской игрой. Он всовывает в каждое такое интервью подушечку иголок в адрес того же Кононова. А вы что, думаете, Олег Георгиевич не читает эти интервью? Нет, он тоже прекрасно знает, что означает появление Шалимова в клубе. Но и Кононов также должен быть осторожен. Вдруг слух про Шалимова – это только лишь слух. И он для того, чтобы главный тренер нервничал и дергался в том числе и по этому поводу.

Олег Кононов тоже ведь совершает ошибки и на посту главного тренера «Спартака» налепил их великое множество. Получив назначение, он решил склонить прессу в свою сторону и пошел давать интервью – почти всем, чтобы никого не обидеть. Тактика не сработала. Потому что пиар сейчас вообще работает не так. Он делается все через те же слухи, облаченные в веское слово «инсайды». А фанаты, наоборот, напряглись по поводу выступлений тренера: много болтает.

Кононов не говорил ничего особенного, но зачем-то всем обещал спартаковскую игру. Обещал – надо делать. Но как, если у тебя нет игроков под нее? Просто держать мяч? Просто не использовать выход длинными передачами на Зе Луиша, лишая себя же одного из главных козырей, доставшейся в наследство команды? Просто жертвовать опорником оборонительного плана ради процентов владения? И в результате получилось еще проще: оказалось, что сейчас «Спартак» — самый читаемый клуб Премьер-лиги. Ты точно знаешь, что они будут делать, как и через кого. Если у тебя средняя, но обученная команда, ты берешь три очка. А Кононов уже не может отыграть назад – он же обещал!

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Второй слух. «Спартак» покинут Глушаков, Комбаров, Ханни, Ташаев, и еще продадут кого-то из тройки Зе Луиш–Адриано–Фернандо. То есть подвисло больше чем полкоманды. Попробуйте порулить красно-белыми сейчас – команду ждет веселый месяц концовки чемпионата.

Третий — даже не слух, а полуофициальная информация. Новый состав в «Спартаке» будут собирать на основе своих воспитанников. Когда такое объявляют, обычно это стоит переводить как «денег на трансферы нет, но мы собираемся держаться». То есть качественного усиления команде ждать не стоит, дорогие покупки будут только в том случае, если удастся кого-то продать за приличные деньги. И из кого тут собирать команду-династию, играющую в спартаковский футбол?

Вы еще уверены, что Олегу Кононову повезло, что его не уволили?

Текст: Андрей Вдовин

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»