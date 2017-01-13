История игрушек. Андрей Вдовин — о падении «Томи» и «Анжи»

Пока в стране гремели новогодние салюты, два российских клуба совершили ритуальные самоубийства. «Томь» и «Анжи» объявили о роспуске своих составов — чемпионат команды будут доигрывать с другими, намного более дешевыми футболистами из дублей. Для «Томи» это означает гарантированный вылет из Премьер-лиги. Для «Анжи» — это конец той самой «новейшей истории», которая могла стать сказкой, но оказалась дурным анекдотом о том, как спустить 1,4 миллиарда долларов в канализацию.

Для меня она по-настоящему началась в сентябре 2011 года в Махачкале. В один из жарких вечеров на старенький стадион «Динамо» в центре города впервые привезли Самюэля Это’О. Проехать к арене было непросто. Окружившая стадион толпа неохотно расступалась перед набитыми частными охранниками машинами сопровождения. Автобус с журналистами и вовсе намертво вяз среди людского безумия, обдирая желтые бока с надписью «Анжи» — территория мира».

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Внутри мы бросились обсуждать слухи о безумном контракте камерунца с зарплатой 28 млн евро (почти вдове больше, кстати, чем у Халка сейчас в Китае) за сезон, оставили без ответа вопросы корреспондента Blumberg, который все пытался узнать, правда ли что Это’О каждую неделю летает домой в Италию на частном самолете владельца клуба Сулеймана Керимова, и прилипли к окнам. За ними было темно. И из этой темноты то и дело к стеклу с обратной стороны припечатывалась то раскрытая ладонь, то сжатый кулак. Именно в этот момент мы поверили, что слухи про 28 млн евро, частные самолеты и броневики охраны, скорее всего, правда. На других условиях променять Милан на Махачкалу вряд ли бы кто согласился.

А потом была презентация Самюэля Это’О. Он шел по полю и пулял по размахивающим желтыми флагами с орлами футбольными мячами. Толпа ревела и скандировала что-то про Дагестан и «Анжи». И тут к Самюэлю бросился невесть как оказавшийся в Махачкале африканец. Он на коленях стоял перед форвардом, обнимал его за ноги и, кажется, о чем-то просил. Не исключено, забрать его отсюда. Вслед за африканцем к Это’О один за другим понеслись местные — кто обнять, кто сфотографироваться, кто просто стырить угловой флажок. В раздевалку Самюэлю пришлось бежать: еще чуть-чуть, и толпа снесла бы хлипкую цепь из охраны и разорвала его на сувениры.

Потом была пресс-конференция, в время которой Это’О сидел на сцене в кресле, похожем на трон. А после нее журналистов выпустили на пять минут в ночь покурить и проветриться, но попросили никуда не отходить. Для тех, кто не понял с первого раза, где-то в стороне прозвучало несколько автоматных очередей. И вот после этого стало окончательно ясно, сколько стоит выстроить в Махачкале клуб европейского уровня.

Через два года вектор развития «Анжи» диаметрально сменился, всем своим направлением указав на выход Самюэлю Это’О и другим звездам европейской величины. А еще через 3,5 года Керимов наконец окончательно скинул с себя футбольный клуб. И новый владелец команды Осман Кадиев сразу же рассказал, что это была за «новейшая история». «Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства — миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе», — заявил Кадиев в первом же интервью «Советскому спорту».

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У «Томи» другая история. В ней грустного всегда было больше чем всего остального. И когда-то она тоже должна была закончиться. Хорошо, что еще так. Если бы не грядущий чемпионат мира, то клуб, скорее всего, обанкротили бы, а так вроде как не солидно стране-организатору Кубка мира разорять одну из команд высшей лиги прямо по ходу турнира. И все было бы совсем беспросветно, если бы рядом не существовали «Амкар» и «Ростов». Два клуба, которые показывают, как можно выживать даже сейчас, когда Кремль запретит регионам тратить деньги на профессиональный спорт.

«Амкар» — первый, кто этой зимой провернул две хорошие сделки. Вратарь Селихов стал первым лотом аукциона, который за него устроили три сейчас, пожалуй, самых денежных клуба страны. Продажа защитника Джикии и вовсе должна стать кейсом во всех институтах спортивного менеджмента. Такой грамотной и недорогой классической предпродажной подготовки уже давно никто не делал. Джикии дали отличный функционал, оформили российское гражданство, обратили внимание прессы и нехитрой интригой запустили на сбор национальной команды России. Это была изящная комбинация: Гаджиев позвонил Черчесову и попросил обратить внимание на 23-летнего защитника «Амкара» — это был первый ход. Вторым Гаджи Муслимович рассказал журналистам, что у главного тренера сборной был разговор с ним о Джикии. Дальше все пошло само.

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Если верить инсайдам, то только два этих трансфера принесли «Амкару» 7 млн евро. То есть половину бюджета на нынешний сезон. Очень неплохо для клуба, который еще и держится в середине турнирной таблицы. Значит, и в России без спонсора-монстра могут выживать не только команды Курбана Бердыева.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев