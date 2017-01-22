Инфантильный турнир. Алексей Андронов – о реформах ФИФА

Перед выборами президента ФИФА в феврале 2016-го Джанни Инфантино запустил информацию о возможном расширении турнира. Тогда на это особенно не обратили внимания, посчитав предвыборным ходом, направленным на то, чтобы получить больше региональных голосов на выборах. Тем более что названная цифра «40 команд» никого особенно не пугала.

Задачей итальянца было получить голоса электората из Африки и Азии — в Европе он и так имел достаточную популярность. Именно им адресовались обещания. Выборы прошли, Инфантино победил президента Азиатской футбольной конфедерации шейха Салмана. И через год пришло время отдавать долги. Аппетит представителей двух ущемляемых (как они сами считают) регионов вырос, и они потребовали бОльшего. В итоге ФИФА увеличивает количество участников турнира на 16 команд. В 1,5 раза — относительно пока еще существующей системы. Европа при этом получит лишь три или четыре дополнительных места.

Обсуждая новый формат, велик риск заблудиться в куче пока еще неизвестных или толком не определенных величин. Предполагается, например, 16 групп по три команды в каждой. За счет того, что матчей в группе станет меньше, добавится дополнительный раунд плей-офф, который теперь начнется с 1/16 финала. Спортивная ценность такого турнира ФИФА волнует мало, совершенно очевидно, что в деле — формула «больше матчей = больше дохода». При этом чиновники вынуждены считаться с мнением ведущих сборных планеты, оттого и сохраняют общее количество игр для одного участника. Количество это волнует 10-15 команд на планете, их федерации пока еще не выказали открытого отношения к новациям, от остальных ждать его трудно. Больше шансов пройти отбор — значит, это хорошо. И неважно, к чему, собственно, отбор.

Предполагаю, намеченный формат группового турнира из трех команд еще не раз будет обсуждаться — благо времени до 2026 года (с которого в общем-то новый вариант и должен вступить в действие) предостаточно. Главная тема для обсуждения тут — насколько новый формат спортивен и какие лазейки оставляет для неспортивных действий. Они бывали и ранее, из последних наиболее памятна «Нордик Виктори» в исполнении Швеции и Дании, сыгравших 2:2. Итальянцы не могли этого забыть, и если забыл Инфантино — родина должна ему напомнить. Есть воспоминания на сей счет и у испанцев, безучастно наблюдавших за игрой России и Греции на Евро-2004. Группа из трех команд содержит вдвое меньше матчей, к тому же гарантированно оставляет одного из участников зрителем в последний игровой день. Многократно возрастает значение различных случайных эпизодов и судейских ошибок. Есть что обсуждать в деталях.

Но прежде чем обсуждать частности, о чем по-прежнему мало что известно, стоит понять базовые принципы, которые значительно изменятся. Принятая ФИФА концепция сильно меняет требования к организатору турнира. Больше сборных-участниц — больше тренировочных баз — больше стадионов. В этой схеме изменить ничего нельзя. В кулуарах называются два возможных кандидата на проведение ЧМ-2026 — США (без проблем способны принять турнир хоть с 128 командами), а также Индия и Китай совместно (к масштабности события тоже готовы). Кто еще в мире способен «прожевать» такие объемы? Германия и Англия, возможно, Испания. Никаких ЮАР, Катара или совместных заявок вроде Голландия/Бельгия теперь не будет. Возможен континентальный формат наподобие Евро-2020, но этого турнира еще стоит дождаться и убедиться, что он не окажется проблемным.

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Комментируя решение ФИФА, Михаэль Баллак саркастически отозвался о том, как его принимали: «Разумеется, они голосовали единогласно». Главное слово здесь – «они». Баллак совершенно справедливо проводит водораздел между группой ведущих мировых команд (которым, в сущности, не так важен конкретный формат что отбора, что финального раунда) и теми, кто почувствовал бОльшие перспективы к участию в чемпионате. Большинство тренеров и игроков, занимающих места в рейтинге ФИФА с 20-го по 80-е, говорят как раз об открывающихся возможностях. Вот только понимают ли они, что их роль в предлагаемом формате — участие? Условно говоря, если в 2026-м на ЧМ сыграет не только Хорватия, но и Сербия с Словенией, что это изменит в шансах Германии, Бразилии или Аргентины?

Участие, кстати, тоже изменяет свой формат. Обычно чемпионату мира предшествует трехнедельная подготовка. Теперь 16 команд, причем совершенно очевидно, что представлять они будут не самые богатые и развитые страны, начнут (с учетом сбора, перелетов, акклиматизаций и прочего) месяц готовиться к двум матчам и четырех-пятидневному участию в самом соревновании. Соответствие стоимости игры и свеч как минимум сомнительно.

Отдельная история, по всей видимости, коснется африканских сборных. Они и сейчас не всегда в состоянии не стать посмешищем чемпионата, устраивая внутренние разборки и споры по поводу призовых денег, а что будет дальше, когда эмоциональный формат сожмется в те же самые 1,5 раза, на которые увеличится общее число участников?

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Скорее всего, теперь автоматическим участником чемпионата мира станет сборная из Океании. Что из этого получается — показал Кубок конфедераций-2013, на который в Бразилию приехала сборная Таити. Приехала, чтобы проиграть все три матча с разницей мячей 1-24. Таких ли участников недостает чемпионатам мира?

Лично для меня главным отрицательным аспектом нового формата являются как раз те самые два матча, гарантированные каждой сборной. Чемпионат мира проходит раз в четыре года, и, на мой взгляд, сокращение соревновательной программы важнее, чем расширение состава участников. Чтобы просто заработать больше, вполне можно было ввести формат всемирных стыков (16 попадают напрямую, еще столько же определяется в споре 32 команд). Или реформировать плей-офф турнира, дав шанс занявшим третьи места (вспомните, какое место в своей группе на прошлом Евро занял чемпион — Португалия). А вообще, видимо, недалек тот день, когда всерьез начнет обсуждаться дивизионная система проведения чемпионатов мира — по аналогии с хоккеем.

Текст: Алексей Андронов

Фото: Global Look Press