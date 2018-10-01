Финансовый фейр-плей по-русски: взять деньги у государства. Андрей Вдовин – о плане реформ Леонида Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил масштабную идею реформирования российского футбола. В ней достаточно пунктов. Там есть и про лицензирование с жесткими требованиями (стадионы от 20 тысяч зрителей, безубыточный бюджет на 13 млн евро доходов минимум, академии). Но главное там про то, где брать на все это деньги. И тут ничего нового: деньги, как всегда, предлагается брать у государства.

Надо признать, схема роскошная. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун пишет, что основной доход у европейских клубов – продажа телеправ. Но российские телеканалы не могут платить суммы не то что сравнимые с Англией или Испанией, а хотя бы с Турцией. Не продают они столько платных подписок зрителям или рекламы брендам. Где тогда взять деньги, чтобы хоть чуть-чуть приблизить телевизионный контракт к европейским? Там же, где и всегда, – у государства.

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Вице-президент «Лукойла» напоминает, что государство все равно так или иначе финансирует местные футбольные клубы через региональные бюджеты. И предлагает:

«Необходимо конвертировать квазигосударственные льготы и спонсорство в прозрачную господдержку профессиональных лиг. Лучше всего это сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов. Достаточно 80-100 млн евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов».

Тут нужен перевод на обычный язык. С примерами. Следите за руками. Вот есть условный «Ростов» или «Урал» или еще какой-либо российский клуб. Власти регионов, где они базируются, так или иначе участвуют в наполнении бюджетов клубов. Так вот, Леонид Федун как бы спрашивает: «Нельзя ли сделать так, чтобы деньги, которые шли на условные «Ростов» или «Урал», протекали бы, минуя эти команды, и наполняли собой некий общий огромный чан под названием «Телевизионный контракт»? А уже потом из этого общего котелка всем клубам Премьер-лиги выдавали бы порции согласно занятым местам в чемпионате».

💬 Массимо Каррера: «Мы должны подняться с колен и спокойно работать» Пресс-конференция главного тренера красно-белых после матча с @rostovfc . Подробнее: https://t.co/7D4a2AdRYF#СпартакРостов pic.twitter.com/8H1eOyK418 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 30, 2018

И тогда из общего государственного котла смогут есть не только условные «Ростов» или «Урал». Из него достанется и частным клубам, таким как «Спартак». Таким образом условное правительство еще более условной Свердловской области сможет накормить не только своих «шмелей», но еще и другие команды, принадлежащие частным лицам. Возможно, не напрямую. Возможно, через центральный бюджет Минспорта или какой-то еще госорганизации федерального масштаба. Но общий смысл-то остается прежним: кормите из бюджета не только городские и областные клубы, но и частные тоже.

Любопытен и момент, в который сделано предложение подпитать частные клубы из госбюджета. Леонид Федун вышел со своими реформами как раз тогда, когда вся страна кипит по поводу повышения пенсионного возраста. По всем СМИ нас убеждают, что денег в бюджете нет и мы все должны как-то расплатиться за это. И именно сейчас владелец «Спартака» хочет прилепить свой частный клуб к государственным субсидиям. Хуже момента объявить, что футбольным клубам нужна помощь госбюджета, найти было просто невозможно!

Но как раз в это время у команды Леонида Федуна случился кризис – игровой и финансовый. И как любой российский крупный бизнесмен он попытался решить его за счет госбюджета. Если вы читаете не только футбольные тексты, для вас это не должно стать новостью.

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Но ведь не несбывшиеся пенсионеры покупали Педро Рошу, которого теперь и приткнуть-то некуда. Это не они не понимают, как использовать на поле Ханни. Это не они упустили момент, чтобы без конфликта поколений обновить состав и отправить ветеранов в какие-то другие клубы. Обычные люди не выходили на поле против ПАОК, «Динамо» и «Тосно», чтобы в этих матчах упустить Лигу чемпионов и Кубок России. А получается, что теперь за промахи менеджмента «Спартака» должны отвечать они.

Но при этом Леонид Федун прав: российскому футболу необходимы перемены, иначе он загнется. Вот только эти перемены способен сделать сам российский футбол. И деньги у него, если поискать, найдутся. Владелец «Спартака» в той же своей статье сам признается: «Из отчета УЕФА видно, что в среднем агентские комиссии российской Премьер-лиги составляют около 13 процентов от всех трансферных затрат клубов».

13 процентов! За посредников! За воздух! Может быть, начать с этих 13 процентов, а потом и помощь государства не понадобится? Но несколько лет назад сейчас уже экс-президент РФС Николай Толстых пробовал объявить войну этим 13 процентам, после чего и обзавелся приставкой «экс». А таких процентов в бюджете каждого клуба можно найти немало. И тогда возникает простой и понятный вывод: российскому футболу нужен жесткий финансовый фейр-плей.

Давайте посмотрим, чем занимаются в мире, когда в российском футболе думают, как натянуть носок господдержки на ухо частным клубам. УЕФА рассказал, что после введенного в 2011 году финансового фейр-плей впервые европейский футбол вышел в плюс. А ФИФА в то же время, что и Леонид Федун, опубликовала свои планы по оздоровлению футбольной экономики. Что предлагают:

1. Ввести налог на роскошь (на разницу между реальной стоимостью игрока и закупочной).

2. Из «налога на роскошь» сформировать фонд солидарности для помощи бедным клубам.

3. Ограничить размеры комиссионных агентам.

4. Создать специальный банк, через который пойдут все расчеты за международные трансферы (чтобы не прилипало ни к кому и не терялось по дороге из клуба А в клуб Б).

5. Ограничить количество игроков, которые сдаются в аренду одним клубом, 6-10 футболистами. Чтобы эти клубы не скупали игроков десятками.

Берите, списывайте…

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»