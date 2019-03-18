Дзюба, первый номер и Жирков. У сборной России полно проблем перед отбором Евро-2020

Сборная России в четверг начинает отборочный турнир к Евро-2020, и за нее опять тревожно. И дело не в том, что первый же матч 21 марта — с лидером рейтинга ФИФА командой Бельгии. И не в запредельно длинном перелете Брюссель – Астана, где уже через три дня, 24 марта, проводить следующую игру — с Казахстаном. А в том, что Россия уже почти четыре года не играла отборочные матчи. При Черчесове – вообще никогда.

У Станислава Черчесова сейчас есть любимая шутка, на 99 процентов состоящая из правды.

— Я тренером в сборной работал всего два месяца: перед Кубком конфедераций и перед чемпионатом мира, — любит говорить он. — Все остальное — менеджером, когда собираешь команду на три дня.

Но раньше он был менеджером без особой ответственности. Он собирал команду на эти несколько дней для товарищеских матчей. Поражения в них генерировали бури в СМИ, блогах и соцсетях, заставляли биться в истерике артистов и поднимали цунами слухов об отставке… Проигрыши били по статусу и авторитету Черчесова, но никак не по турнирной таблице. Всегда была возможность отгородиться ото всех словосочетанием «контрольный матч» и намеками «команда в поиске». И даже Лига наций, которую можно не выиграть и никто тебе слова не скажет, – это всего лишь репетиция перед настоящим отборочным турниром.

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А сейчас все по-другому. Надо побеждать здесь и сейчас, без месяца подготовки, что был у Черчесова и сборной России перед ЧМ-2018. И за те три дня, которые остались до матча с Бельгией, необходимо решить несколько важных проблем.

Вопрос 1. Артем Дзюба не забивает более 1179 минут. Станислав Черчесов не считает это проблемой. Он готов достать распечатки с индивидуальной статистикой Дзюбы и на цифрах единоборств доказать, что форвард не изменился в худшую сторону – изменились его задачи на поле. Действительно, Артем превратился в чернорабочего на чужой половине поля: он часто принимает мяч спиной к воротам, чтобы прикрыть его корпусом, скинуть второй волне нападения и дать шанс выжить этой атаке. Дзюба открывается в разные зоны, стягивает на себя внимание защиты и освобождает пространство партнерам. Все это так. Но 1179 минут! Если разделить на 90, то получится 13 матчей без голов. Разве это нормально для нападающего?

Что будет в сборной с Дзюбой – это вопрос, на который Черчесов не хочет отвечать. Конечно, они с Ромащенко наверняка разработали планы, как можно использовать зенитовскую модель в национальной команде. Возможно, вновь попробуют совместить Дзюбу и Смолова в одном составе; может быть, в такой комбинации появится шанс у Чалова. Но опять же все это хорошо, если впереди у тебя «контрольный матч». Перед игрой с Бельгией хотелось бы чего-то более прочного, чем просто теория.

Вопрос 2. Левый защитник. Неожиданно там появились проблемы. Рауш давно неубедителен в клубе, Кудряшов в сборной чаще использовался при схеме с тремя игроками в центре обороны, остальные варианты типа Георгия Щенникова – больше эксперимент, чем нечто постоянное. Дошло до того, что в последний момент в команду был вызван Юрий Жирков, в июле объявивший о завершении карьеры в сборной. Так, глядишь, и Игнашевич вернется.

В сборную России вызван Юрий Жирков! ⚡

Станислав Черчесов: " Жирков — опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной". pic.twitter.com/iku4kReks7 — Сборная России (@TeamRussia) March 16, 2019

Вопрос 3. Кто теперь основной голкипер сборной? Раньше, что бы ни происходило, Игорь Акинфеев оставался в воротах. Он мог начудить на предыдущем чемпионате мира, в матче против Мексики на Кубке конфедераций, но все равно на следующую игру в раздевалке сборной его ждал свитер с первым номером. И это в принципе успокаивало – пусть не болельщиков, но команду – точно.

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Сейчас первым номером считается Андрей Лунев. Но, во-первых, непонятно, что у него с травмой, во-вторых — в «Зените» в начале этого года, да и в конце прошлого, он наошибался довольно прилично. А сменщики у него еще с большим грузом вратарских грехов: Маринато Гилерме и Антон Шунин не выглядят теми голкиперами, которые могут спокойно выйти против сборной Бельгии, и у всех при этом не будет замирать сердце перед каждым штрафным.

Так что нет спокойствия перед матчем с Бельгией. Да и перед Казахстаном – тоже нет. С другой стороны, когда оно было перед играми сборной России…

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»