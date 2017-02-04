Зозуля отказался возвращаться к «пророссийским» фанатам «Райо Вальекано»

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал свое возможное возвращение в «Райо Вальекано». В своих словах он затронул не только футбол.

Аренда Зозули в «Райо» была отменена после протестов анти-фашитских «ультрас» клуба. Таким образом, украинец остался до июля без игры, поскольку уже был заигран за «Днепр» и «Бетис», а севильцы его уже отзаявили.

Руководство «Вальекано» было готово вернуть игрока и предоставить ему личную охрану. Но Зозуля отмел вариант возвращения в Мадрид: «Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что он фашист. Потому что он спонсирует армию. А мы против фашизма».

«То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», — заявил Зозуля.

В этом сезоне игрок провел за «Бетис» шесть игр и не забил ни одного гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports