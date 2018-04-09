Златан против ФИФА, пули для итальянских судей, полиция нравов Милонова. Главные истории недели

Карательные меры президента «Спортинга», угрозы итальянским рефери, инициатива Милонова и новое противостояние Ибрагимовича. Еженедельник «Футбол» представляет самые интересные истории за прошедшую неделю.

ФИФА может запретить Златану участвовать в ЧМ-2018

Но кажется, это не остановит шведа

История проста, как игра «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Ибрагимович снялся в рекламе букмекерской конторы Bethard, стал ее совладельцем и тем самым нарушил пункт кодекса по этике ФИФА: «Игрокам нельзя быть связными с букмекерскими ставками». Ибра вроде бы завязал со сборной, но на случай, если он возобновит отношения с «Тре крунур», а футбольная организация все-таки докопается до шведа, есть запасной план. Один из основных владельцев конторы выкупит долю у Златана и обеспечит форварду поездку в Россию этим летом.

Так что король футбола и всей Вселенной (во всяком случае, Златан позиционирует себя именно так) не особенно беспокоится из-за санкций ФИФА. Ибрагимович уже поговорил с корреспондентами шведского Eurosport и сказал им, что вряд ли ассоциация остановит его. «Сейчас я просто хочу играть в футбол. Буду играть, а потом посмотрим, смогу ли я выступить на чемпионате мира. Если я захочу, я буду там. Это же касается и сборной Швеции: если я захочу, я буду в команде. Это мое дело, а не ФИФА», — заявил Ибра. Действительно, человек, который стреляет по воротам сборной Англии с сорока метров в падении через себя, вряд ли будет следовать законам для обычных футболистов.

Златан Ибрагимович: «Если я захочу быть в сборной Швеции, я там буду»

В конце марта Златан расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и отправился покорять МЛС. Обеспечивать себе беззаботную старость – скажете вы. Нет, человек, забивающий два мяча в дерби против «Лос-Анджелес», будет показывать зрелищный футбол в любой точке планеты.

Виталий Милонов предложил создать полицию нравов

Депутат уверен, что это нововведение поможет организовать достойный ЧМ

«Успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру. Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов – настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию», — заявил Виталий Милонов. Полиция нравов поможет властям бороться с профессиональными попрошайками, карманниками. Кроме того, экспериментальный отряд будет контролировать личностей, в том числе вовлеченных в занятие проституцией.

Депутат Госдумы сильно активизировался перед чемпионатом мира-2018. В одном интервью он выступил за «политический ЗОЖ» и предложил отказаться от Coca-Cola в ответ на санкции США. В другом – что собственноручно поможет Санкт-Петербургу избавиться от проституток. Фантазия политика настолько велика, что он считает, что его реформы помогут бороться за мировую репутацию России.

Вот только нововведения Виталия Милонова не особенно оценили в профсоюзе полиции. В его московском отделе глава Михаил Пашкин назвал инициативу бредовой и заявил, что Милонов занимается обычным пиаром.

Арбитрам Серии А прислали посылку с пулями

В Италии устали от системы видеоповторов

В Италии еще недавно радовались системе видеоповторов VAR. В то время, как в оставшихся странах большой европейской пятерки механизм выявления спорных моментов нещадно критиковали. «У нас уменьшилось количество удалений, споров с арбитрами, проблем с дисциплиной. Иметь возможность увидеть то, что было упущено главным арбитром по ходу матча, абсолютно необходимо. Конечно, есть что улучшать, но этот проект обеспечивает справедливость в футболе», — говорил Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы видеоповторов в чемпионате Италии.

Долгое время единственной претензией было то, что арбитры стали часто злоупотреблять и использовать систему с нуждой и без. Сейчас волна недовольства усилилась по всей лиге. Первыми «затопали ножками» тиффози «Лацио». Они устроили митинг в знак протеста против VAR возле офиса ассоциации итальянских судей в Риме. Фанаты не поленились и посчитали, что по вине системы их команда проиграла пять встреч. Вскоре президент ассоциации итальянских судей Марчелло Никки получил посылку с пулями. Фанаты считают, что без подобных угроз их слушать никто не станет. Никки также осудил журналиста, который предложил болельщикам стрелять в арбитров, и добавил, что полиция и МВД Италии проведут расследование по этому делу.

Показать все, что скрыто. Как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству

В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Германии, США, а также на решающих стадиях Кубка Англии и Кубка английской лиги. В марте ФИФА официально одобрила использование VAR на чемпионате мира-2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов

Его достали «избалованные детки, которые никого не уважают»

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью после поражения от «Атлетико» (0:2) в четвертьфинале Лиги Европы сделал пост в фейсбуке, где раскритиковал собственную команду: «Я увидел команду без обороны», «вместо 11 человек временами играло 9», «Фабиу и Бас Дост не хотели играть на «Алваладе» и получили по желтой», «почему Желсон не может реализовать выход 1 на 1», «Монтеро, ну подставь ногу и забьешь, что с тобой не так?».

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш заметил, что его футболисты озабочены ситуацией, и организовал полуторачасовое собрание в раздевалке. «Это наш президент, он платит вам зарплату и имеет право вас критиковать. Не совершайте глупостей». Солидная часть игроков заявила, что хотела бы ответить на публикацию Карвалью. «Нет ни идеальных футболистов, ни идеальных команд. Но когда все идет не так, мы берем на себя ответственность. Мы единая команда. Тут нет слова «я», есть слово «мы». Только так можно добиваться побед. Выражаем наше недовольство публичным выступлением президента и отсутствием поддержки от человека, который должен быть нашим лидером. Все вопросы нужно решать внутри команды, а не винить игроков публично», – говорится в обращении игроков.

Под заявлением подписались 19 человек, в том числе капитан и многолетний лидер Руй Патрисиу, защитник Фабиу Коэнтрау и хорошо знакомый в России Сейду Думбия. «Меня достали избалованные детки, которые никого не уважают. Всех отстраняю», — продолжил пламенные речи президент. Пост быстро был удален, а на следующий день после командного собрания президент отказался от радикальных мер.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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