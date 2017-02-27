Златан Ибрагимович: «Я не думал о «МЮ», но мои дети выносили мне мозг»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ибрагимович

Форвард Златан Ибрагимович поделился мыслями о том, останется ли он в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Швед также поделился историей перехода в английский клуб.

«Посмотрим, что случится. В карьере бывают разные моменты. Я прежде не играл в Англии, потому что считал момент неподходящим. Даже двое моих детей хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед», я же мыслями был где-то еще.

У меня особенные отношения с Моуринью. Когда Жозе позвонил, я, в сущности говоря, ответил: «Скажи, какой игровой номер мне взять».

Мыслями я был в другом месте. Но потом дети стали выносить мне мозг, Жозе позвонил, и вот я здесь», – сказал нападающий.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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