Златан Ибрагимович сообщил своему окружению о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, получивший травму колена в ответном матче с «Андерлехтом», намерен сменить клубную прописку по окончании сезона. Среди возможных вариантов называется МЛС.

Игрок сборной Швеции согласился перебраться в один из клубов МЛС. Согласно источнику, нападающий сообщил своему окружению, что это будет первый и последний сезон в составе «МЮ».

Ранее стало известно, что форвард повредил крестообразные связки и, скорее всего, пропустит остаток нынешнего сезона. Случилось это в ответном матче против «Андерлехта» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

По информации СМИ, клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» готов предложить контракт Ибрагимовичу с зарплатой в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 46 матчей, забил 28 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2017 года, однако, у клуба есть возможность активировать опцию продления еще на один сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror