Златан Ибрагимович — самый возрастной игрок АПЛ, забивший 15 мячей за сезон

Шведский форвард стал самым возрастным игроком, достигшим отметки в 15 забитых мячей за сезон в АПЛ. Ибрагимович добился этого достижения в возрасте 35 лет и 125 дней.

Нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович забил гол на 44-й минуте матча 26-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:0, перерыв).

15 — At 35y 125d, Zlatan Ibrahimovic is the oldest player to reach 15 @premierleague goals in a single season. Vintage. pic.twitter.com/CV68bl0J3X

