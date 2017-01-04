Златан Ибрагимович признан лучшим игроком декабря в АПЛ по мнению болельщиков

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ибрагимович

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком декабря в Премьер-Лиге по версии болельщиков. Голосование проходило под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов.

В декабре швед отыграл за «Манчестер Юнайтед» 6 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Помимо нападающего, на звание лучшего футболиста месяца претендовали Джордан Пикфорд («Сандерленд»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль») и Деле Алли («Тоттенхэм»).

Фото: Global Look Press

Источник: PFA

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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