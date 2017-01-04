Златан Ибрагимович признан лучшим игроком декабря в АПЛ по мнению болельщиков

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком декабря в Премьер-Лиге по версии болельщиков. Голосование проходило под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов.
⚽ 🏆 The PFA Fan's Premier League #POTM for December is @ManUtd’s @Ibra_official! 🏆 ⚽ pic.twitter.com/uadVxTG4ai
— PFA (@PFA) January 4, 2017
В декабре швед отыграл за «Манчестер Юнайтед» 6 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
Помимо нападающего, на звание лучшего футболиста месяца претендовали Джордан Пикфорд («Сандерленд»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль») и Деле Алли («Тоттенхэм»).
Фото: Global Look Press
Источник: PFA