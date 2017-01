Златан Ибрагимович признан лучшим игроком декабря в АПЛ по мнению болельщиков

Златан Ибрагимович стал лучшим игроком декабря в Премьер-Лиге по версии болельщиков. Голосование проходило под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов.

⚽ 🏆 The PFA Fan's Premier League #POTM for December is @ManUtd’s @Ibra_official! 🏆 ⚽ pic.twitter.com/uadVxTG4ai

— PFA (@PFA) January 4, 2017