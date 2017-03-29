Златан Ибрагимович может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович отметил, что может продлить контракт с клубом. По его словам, в Манчестере он получает удовольствие.

«Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», здесь я получаю наслаждение. Везде я выкладываюсь на 200 процентов. Делаю то, что умею лучше всего, – прихожу, побеждаю и ухожу. Когда я ухожу, у меня не остается никаких сожалений или обид, так как я всегда доделываю свою работу до конца.

Что произойдет летом – посмотрим. Переговоры идут. Можно продлить контракт еще на один год. Пока я здесь, хочу показать лучшее, на что способен.

Без сомнения, я играю в великом клубе и получаю огромное удовольствие. Команду возглавляет лучший в мире тренер. Это тренер-победитель и идеально подходит «МЮ». Немногие могут похвастаться тем, что играли за «Манчестер Юнайтед». Люди хотели, чтобы я играл здесь, и я выбрал лучший английский клуб».

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за «МЮ» 41 матч во всех турнирах и забил 26 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News