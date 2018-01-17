Зинедин Зидан: «Все в «Реале» любят Криштиану»

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о слухах о возможном уходе форварда Криштиану Роналду. Он, что уход футболиста маловероятен.

«Я не беспокоюсь. Снаружи команды все могут это обсуждать, но внутри Криштиану думает только об игре. Я хочу обсуждать только футбол, то, чем он может нам помочь на поле.

Я не могу представить «Реал» без Криштиану. Это его клуб, где он и должен быть. Клуб, болельщики – все его любят. Я всегда говорил одно и тоже: «Не вижу его вне Мадрида». Меня интересует только спортивная составляющая, и в тяжелый момент он здесь, с «Реалом».

Я не хочу обсуждать контрактные дела. Он великолепный игрок. Это нужно обсуждать с руководством. Я говорю только о том, как он себя проявляет на поле. Все остальное меня не касается», – сказал Зидан.

Фото: Global Look Press
Источник:  Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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