Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2016 года по версии France Football

Французский специалист Зинедин Зидан стал победителем престижной премии. Об этом было объявлено сегодня.

Знаменитое спортивное издание France Football подвело итоги голосования. Так, 46-летний тренер был признан лучшим специалистом в ушедшем году. По итогам прошедшего года под руководством Зидана футболисты «Реала» стали победителями Лиги чемпионов, а также завоевали Суперкубок УЕФА и выиграли клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «сливочные» идут на первом месте в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из «Барселоны» на 5 очков. Команда французского тренера не проигрываает в национальном первенстве 39 игр подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football