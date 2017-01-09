Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2016 года по версии France Football

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан стал победителем престижной премии. Об этом было объявлено сегодня.

Знаменитое спортивное издание France Football подвело итоги голосования. Так, 46-летний тренер был признан лучшим специалистом в ушедшем году. По итогам прошедшего года под руководством Зидана футболисты «Реала» стали победителями Лиги чемпионов, а также завоевали Суперкубок УЕФА и выиграли клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «сливочные» идут на первом месте в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из «Барселоны» на 5 очков. Команда французского тренера не проигрываает в национальном первенстве 39 игр подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Валерий Карпин: «Состояние полей на стадионе и базе такое, что хоть сам берись за грабли»

Чемпионат мира среди клубов. «Крус Асуль» одолел «Вестерн Сидней» и другие результаты

Примера. «Мадрид» сенсационно проиграл «Реалу Сосьедад» и другие результаты

Добавить комментарий

Войти с помощью: 