Зинедин Зидан: скоро вернусь на тренерский пост

Триумфатор Лиги чемпионов готов вернуться к работе. На него претендуют два топ-клуба.

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не собирается оставаться без работы долго.

«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан в интервью TVE.

Напомним, француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Вместе с мадридским клубом 46-летний француз стал чемпионом Испании, а также установил рекорд, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который в настоящее время возглавляет Жозе Моуринью, находящийся на грани отставки.

Также, по информации прессы, француз в 2019 году может сменить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com