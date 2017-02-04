Зинедин Зидан: «Реал» – это дом для Мораты»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Альваро Мората

Главный тренер «Реала»  прокомментировал возможный уход Альваро Мораты из клуба. Напомним, что Мората заявлял, что скоро покинет «Реал» и перейдет в «Челси».

«Мората хочет больше играть, как и любой другой футболист. Однако он не думает об уходе из команды, так как «Реал» – это его дом», – заявил Зидан.

В текущем сезоне испанский нападающий отметился шестью голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах. «Реал» опережает «Барселону» и «Севилью» на 4 очка и имеет один матч в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Никита Пронин

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