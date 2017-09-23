Зинедин Зидан — о старте сезона: «Меня сглазили»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о неудачном старте команды в Примере. Сделал он это в шутливой форме

«Реал» в пяти стартовых турах дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб отстает от «Барселоны» на 7 очков. Кроме того, несколько игроков мадридцев получили травмы.

«Теперь меня сглазили, да? А ведь до этого я был сияющей звездой… Нет, нет, я всегда был сияющей звездой, не волнуйтесь. Я в этом клубе извлекаю максимум. Не думаю о неудачах – это часть футбола. Хорошая новость – скоро у нас следующий матч, есть шанс все изменить, и мы это сделаем.

Очковый дефицит может быть и 10-15 очков. В футболе есть взлеты и падения, и все команды будут проходить через это. Не в моем характере – кричать только ради крика или делать что-то, что не вяжется со мной. У нас есть матч, в котором мы можем реабилитировать себя, а я – доказать, что достоин этой работы», – сказал Зидан.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»