Зинедин Зидан: «Наш долг — выложиться на 100 процентов»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с мюнхенской «Баварией»на стадии ¼ финала Лиги чемпионов рассказал о настрое «сливочных». Также специалист отметил, что нынешняя встреча не будет похожа на поединки трехлетней давности.

«Сосредоточены на предстоящем поединке и будем биться изо всех сил, чтобы выиграть. Будет совсем другая игра, нежели три года назад. Нас ждет встреча с «Баварией» на ее территории, а это значит, что они проведут сильное начало. Они знают, как доминировать по игре и стараются действовать интенсивнее соперника.

Но, в конечном итоге, все это меня мало беспокоит, ведь у нас хорошая и сбалансированная команда. Я не боюсь «Баварию», меня больше заботит наша игра. Наш план – показывать свой футбол и стараться добыть победу, наш долг – выкладываться на все 100 процентов», — заявил Зидан.

Напомним, что матч «Бавария» — «Реал» состоится 12 апреля в 21:45 по мск. Ответная встреча пройдет в Мадриде 18 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид