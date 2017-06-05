Зинедин Зидан и Серхио Рамос против продажи Кейлора Наваса

Руководство «Реала» собирается усилиться новым голкипером во время трансферного окна. Однако некоторые члены команды против ухода из клуба нынешнего вратаря.

Главный тренер Зинедин Зидан и защитник «сливочных» Серхио Рамос обсудили данную тему с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Француз и испанец попросили Переса оставить в «Реале» вратаря Кейлора Наваса.

За прошедший сезон костариканец провел в Ла Лиге 27 матчей и простил 31 гол. В королевском клубе Кейлор дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca