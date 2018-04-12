Зинедин Зидан: «Буффон не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги нет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал удаление голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. В добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «бьянконери», а затем показал Буффону красную карточку за споры.

«Думаю, он не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги уже нет. То, что случилось в концовке, никак не изменит и не сведет на нет все то, что он сделал в футболе.

Буффон – выдающийся игрок, и, возможно, это был не последний его матч в Лиге чемпионов», – сказал Зидан.

Напомним, матч завершился со счетом 3:1 в пользу туринцев, но по сумме двух встреч «Реал» прошел дальше.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com