Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медобследования в «Фенербахче»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Жулиано может сменить клуб. Сегодня полузащитник улетел в Турцию.
Игрок пройдет медицинский осмотр для «Фенербахче». Ранее сообщалось, что представители «Зенита» и «Фенербахче» не могут договориться о переходе южноамериканца в стамбульский клуб.
По некоторым данным, в итоге стороны решили заключить арендное соглашение с правом выкупа. Напомним, в команду с берегов Невы 27-летний хавбек перешел летом 2016-го, забив за сине-бело-голубых 8 голов.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: ФК официальный сайт ФК «Фенербахче»