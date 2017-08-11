Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медобследования в «Фенербахче»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Жулиано может сменить клуб. Сегодня полузащитник улетел в Турцию.

Игрок пройдет медицинский осмотр для «Фенербахче». Ранее сообщалось, что представители «Зенита» и «Фенербахче» не могут договориться о переходе южноамериканца в стамбульский клуб.

По некоторым данным, в итоге стороны решили заключить арендное соглашение с правом выкупа. Напомним, в команду с берегов Невы 27-летний хавбек перешел летом 2016-го, забив за сине-бело-голубых 8 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФК официальный сайт ФК «Фенербахче»