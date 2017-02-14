Жулиано: «Когда убили дядю, брат отомстил. Тогда бандиты пришли за нами»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своем пребывании на Украине. Футболист также поделился историей о том, как его семье угрожали в Бразилии.

«История, когда угрожали моей семье? Это происходило еще до того, как я стал профессиональным футболистом. Мне было 14 лет, когда убили моего дядю. Двоюродный брат решил отомстить за отца. И сделал это тем же способом.

Помню, после этого какие-то бандиты поджидали нас чуть ли не после школы, подъезжали к нашему дому, били в двери, бросали камни. Неприятный был период. Длилась эта история несколько месяцев. Одного из бандитов все-таки посадили, а другой умер. После этого стало спокойнее

Когда на Украине стало неспокойно, мы связались с бразильским посольством. Нам пообещали, что если все будет плохо, нас готовы в любой момент посадить на самолет и отправить домой. Ситуация была неприятной. Боялись даже по улице ходить – неизвестно, что с тобой может случиться. И по телевизору показывали, что происходит в Донецке. А ведь от Днепропетровска это близко.

Однажды в «Днепре» я ведь действительно чуть не лишился жизни. Довольно жесткая была игра – много стыков. Я уже был на скамейке, но тут на поле началась перепалка. Вижу в какой-то момент на нашего капитана Ротаня насели два игрока «Краснодара». Не выдержал, выскочил и начал одного из них оттаскивать. Тут-то и получил удар в солнечное сплетение. Видимо, очень сильный, потому что мгновенно потерял сознание. Потом мне говорили, что даже конвульсии какие-то были.

Рассказывают, у меня начал западать язык, что без вмешательства со стороны порой приводит к печальным последствиям. У нас в команде был еще один бразилец – Матеус. Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту его палец. А он кричит: «Укуси меня, укуси меня!». Это было первое, что я услышал. Сам же Матеус потом две следующие ночи не спал – настолько он за меня испугался и переживал», – рассказал Жулиано.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс