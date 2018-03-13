Жозеп Бартомеу недоволен, что игроки «Барселоны» положительно относятся к идее трансфера Неймара в каталонский клуб

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бартомеу

Игроки «Барселоны» не против возвращения в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Но президент «Барселоны» — Жосеп Бартомеу против этого трансфера.

В том числе поддержал эту идею лидер «блаугранас» Лионель Месси. Это не устраивает президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Ранее о возвращении Неймара публично положительно высказались Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

Напомним, Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордную сумму — € 222 млн., а уехать из Парижа бразилец может уехать за € 400 млн. Также нападающим интересуется мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: COPE

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