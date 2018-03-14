Жозе Моуринью зашел в раздевалку «Севильи» и поздравил команду с победой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после вылета из Лиги чемпионов поздравил игроков «Севильи» с победой. Испанцы аплодировали португальскому специалисту.

Жозе сперва пообщался с игроками своей команды, а затем попросил разрешения зайти в раздевалку гостей.

Моуринью поздравил соперников с победой и пожелал успехов на дальнейших стадиях турнира. Игроки испанского клуба были впечатлены речью Моуринью и поаплодировали ему.

В раздевалке «МЮ» португальский специалист сказал, что рад тому, что игроки расстроены поражением, и это поможет команде в будущем.

Он также посоветовал своим игрокам прочувствовать груз ответственности за это поражение, но вместе с тем призвал настраиваться на предстоящий матч Кубка Англии с «Брайтоном».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC