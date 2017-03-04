Жозе Моуринью: «Занять второе место в АПЛ будет сложно, но вполне возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах манкунианцев на ближайшие недели. В случае выхода англичан в четвертьфинал Лиги Европы, клуб серьезно задумается о чемпионстве.

«Занять второе место в АПЛ будет сложно, но вполне возможно. Первое место — это уже нереально, а вот второе — вполне. И мы будем за него бороться. Лига Европы — очень сложный турнир, но для нас это цель. Если мы обыграем „Ростов“, то окажемся в четвертьфинале. Тогда нам нужно будет серьезно подумать о Лиге Европы, потому что на данный момент мы только в 1/8 финала.

Выйдя в четвертьфинал, начинаешь чувствовать запах финала, а затем в определенный период сезона я должен буду проанализировать игру и готовность команды, состояние отдельных игроков, и, если нужно будет сделать выбор, я его сделаю. Предварительно я поделюсь своими планами с руководством „МЮ“, но пока об этом рано говорить.

Пока что все выглядит так: игра против „Борнмута“, игра против „Ростова“, игра против „Челси“ в Кубке Англии, снова игра против „Ростова“, а потом будем смотреть на результаты и думать», — цитирует Моуринью источник.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports