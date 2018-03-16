Жозе Моуринью: «Я мог бы работать в другой стране, где титул был бы у меня в кармане еще до начала сезона, но я не собираюсь убегать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на критику в свой адрес после вылета от «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Португалец ответил всем критикам.

«Я принял решение прийти в эту команду, потому что мне был нужен вызов. Я мог бы работать в другой стране, где чемпионский титул был бы у меня в кармане еще до начала сезона, но я здесь. Я здесь и никуда не собираюсь.

Я ни в коем случае не собираюсь менять свое мышление. Есть фраза, что в любой стене имеется дверь. И я не собираюсь убегать, исчезать или плакать из-за того, что кто-то свистел в мой адрес.

Я не буду прятаться в туннеле и сразу убегать туда. Я первым выйду из него в следующий раз. Я уважаю болельщиков, но я не ничего не боюсь и не боюсь ответственности.

Когда мне было 20 лет, я был никем в футболе. Я просто был чьим-то сыном. И сейчас, когда мне 55, я тот, кто я есть. Я добился всего благодаря работе, таланту и мышлению.

Понимаю, что долгие годы людям, которые меня не любят, было тяжело: «Опять он выиграл, опять он выиграл».

И теперь, когда я 10 месяцев ничего не выигрывал, когда мой последний титул был завоеван 10 месяцев назад, после того, как я победил «Челси» и «Ливерпуль», я проиграл «Севилье», и теперь настал их момент счастья.

Из религии я почерпнул, что нужно радоваться удачам других, даже если это твои враги. Пусть так. Я очень счастливый человек и полностью доволен тем, кем являюсь», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»