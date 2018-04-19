Жозе Моуринью хочет заменить Поля Погба на Тони Крооса

Автор: Михаил Серебряков 0

Toni Kroos

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»  Жозе Моуринью хочет обновить полузащиту в летнее трансферное окно. Португальский тренер готов расстаться с Полем Погба, с которым у него сложились напряженные отношения.

Моуринью готов расстаться с Полем Погба, с которым у него сложились напряженные отношения.

Как  сообщают португальские СМИ, вместо Погба Моуринью хочет подписать Тони Крооса из «Реала». При этом возможен прямой обмен игроков, поскольку «Реалу»  интересен Погба.

В этом сезоне немецкий полузащитник провел за «Реал» 23 матча, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  A Bola

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