Жозе Моуринью: «В других чемпионатах мы бы боролись за титул»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарии после победы над «Суонси» в матче 32-го тура АПЛ. Португалец рассчитывает, что команда завершит сезон на второй строчке.

«Было бы идеально, если бы второй тайм мы провели так же, как первый. В первом тайме мы играли очень хорошо, держали соперника на его половине, забили, играли красиво, все было идеально. Во втором тайме они стали играть лучше.

Многие наши игроки устали после международных матчей и думали, что игра у нас в кармане, поэтому отдали инициативу. Но все хорошо. Каждое очко является ключевым, поскольку мы хотим остаться на втором месте.

В прошлом сезоне мы выигрывали титулы, но финишировали только шестыми в лиге. В этом году мы хотим финишировать вторыми и набрали на 10 очков больше, чем в прошлом сезоне, а также забили больше мячей и пропустили меньше. Но есть клуб, который практически невозможно догнать. В других чемпионатах мы бы боролись за титул», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC