Жозе Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Неймар

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен летом приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Пока бразильский игрок не комментировал эту ситуацию.

Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним бразильцем и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить перейти в «МЮ».

Моуринью объясняет Неймару, что переезд в Англию и работа с ним пойдут игроку на пользу – он станет более сильным футболистом.

Тренер уже сообщил своим ближайшим помощникам, что трансфер Неймара стал бы идеальным усилением атаки «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Неймар в октябре 2016 года продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Дэвид Мойес: «Талант Янузая не может не поражать»

Отверженные. Как сезон в Испании может закончиться раньше срока

Жозе Моуринью: «Рядом с Фабрегасом партнеры начинают играть так, как нужно»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 