Жозе Моуринью недоволен календарем для «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой в адрес руководства Федерации футбола Англии из-за неудобного календаря для его клуба. По его словам, FA снова ставитт свои интересы выше интересов клубов.

«Я очень удивлен и обеспокоен тем фактом, что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято до того, как мы узнаем своего соперника в Европе. Сейчас мы еще не знаем, где будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи.

При этом в понедельник мы играем против «Челси», а потом нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции. Федерация снова ставит свои интересы выше интересов клубов. И до этого никому нет дела», – говорит  Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Сент-Этьен» по сумме двух матчей со счетом 4:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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