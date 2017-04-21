Жозе Моуринью: «Не думаю, что у Златана и Рохо легкие повреждения»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы прокомментировал травмы игроков команды Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича. Игроки получили травмы.

Рохо после столкновения с соперником покинул поле на носилках, а Ибрагимович повредил колено.

«Не думаю, что у них легкие повреждения, но, прежде чем говорить, я бы предпочел дождаться результатов обследования. Я тренер, а не доктор.

Но в целом новости, конечно, плохие», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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