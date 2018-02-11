Жозе Моуринью: «Намерен выиграть в этом сезоне приз за примерное поведение»

Автор: Евгений Морозов 0


Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что заслуживает награду за свое примерное поведение во время матчей. Он хочет получить ее во что бы то ни стало.

 «Я твердо намерен в этом сезоне выиграть приз за примерное поведение на бровке. Я серьезно!

Сейчас столько всяких призов – тренеру месяца, за лучший перформанс тура, за то, за се… Так что им стоить дать награду парню, который ведет себя лучше всех на бровке. А голосовать должны резервные судьи!

Я практически уверен в своей победе. Серьезно! Я не создаю проблем резервным судьям по ходу матчей, если не считать мое удаление в матче с «Саутгемптоном», когда я чуть-чуть заступил на поле.

Я серьезно. Я готовлюсь к этому, я буду рад. Когда-нибудь я могу потерять контроль над собой, мы все не идеальны. Я не собираюсь менять имидж Плохиша на имидж Идеала, но я стараюсь и рад, как все складывается», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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