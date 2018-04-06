Жозе Моуринью: «Моя мотивация – закончить сезон на втором месте»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал отставание от соперника в турнирной таблице. Португалец доволен результатами своей команды.

«Моя мотивация – закончить сезон на втором месте. Я сохраняю мотивацию завершить чемпионат в топ-4, математически это еще не решено. Дистанция хорошая, но математически еще все возможно, так что это наша первая задача, и я ее не скрываю.

Закончить сезон на втором, третьем или четвертом месте – одно и то же, ты не выигрываешь титул, но квалифицируешься в Лигу чемпионов, и я предпочту закончить чемпионат вторым, а не третьим или четвертым.

Мы на втором месте уже долгие месяцы, и наша задача бороться за него, а для этого нужны очки. Моя цель – набирать очки для второго места. В конце сезона мы увидим разницу по очкам. Все просто», – сказал Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в чемпионате, набрав 68 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph