Жозе Моуринью: «Мне нравится работать в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем возможном возвращении в мадридский «Реал». Португалец комфортно чувствует себя в Англии.

Недавно испанский источник предположил, что португалец станет приоритетом для Мадрида, если Зинедин Зидан решит уйти из клуба. Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

«У меня контракт с «Манчестер Юнайтед» еще на два года, и если клуб не захочет моего ухода, я сам не уйду. Мне нравится работать в «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

В воскресенье Моуринью может выиграть первый титул вместе с «МЮ» – на «Уэмбли» состоится финал Кубка английской лиги против «Саутгемптона».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana