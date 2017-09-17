Жозе Моуринью: «Думаю, 0:4 — слишком для «Эвертона», они не заслужили такого результата»

Автор: Евгений Морозов 0

Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:0). Португалец пожалел оппонентов 

«Сейчас в АПЛ можно обороняться в пять защитников. Лучший способ противостоять этому – тоже играть в пять защитников.

Когда ты не пытаешься подстроиться под тактическую систему соперника, то рискуешь. Мы сыграли тремя игроками в атаке плюс Мхитарян. Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику.

Был момент, когда я почувствовал, что мы этого еще не сделали, поэтому нужно было ее улучшить усилиями Эрреры. После нашего второго гола игра было окончена.

Доволен результатом. Однако думаю, что 0:4 – это слишком для «Эвертона». Они не заслужили такого результата, учитывая, какие усилия приложили в этой встрече», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC Sport

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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