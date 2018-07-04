Жозе Моуринью: «Англия сыграет со Швецией. Потом, возможно, с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы сборной Англии над Колумбией (1:1, 4:3 пен.) в 1/8 финала ЧМ оценил шансы британцев в турнире. По его мнению, у Англии есть очень неплохие шансы сыграть в финале мундиаля.

«С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч и пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено.

Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему.

Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал», — сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: russian.rt.com