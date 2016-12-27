Жозе Моуриньо: «У Погба есть все, чтобы стать великим футболистом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире. Также Моуриньо отметил, что это не предел, ему есть куда расти.

«Поль – игрок центра. По-моему, он лучший. Лучший полузащитник в мире. Конечно, он молод и ему есть куда расти, чтобы стать еще лучше. Его агент, на мой взгляд, лучший для игрока, потому что он не типичный. Он не подбрасывает Погба на луну. Он много требует с игрока.

Он хочет, чтобы футболист развивался и становился лучше. Постоянно. Я думаю, у Погба есть все, чтобы стать великим футболистом.

АПЛ – трудный чемпионат. Ты играешь три-четыре года в Италии, приезжаешь в Англию, и мир перед тобой становится абсолютно другим. И у него все в порядке, он играет лучше чем хорошо. Его эволюция налицо. Я могу представить Поля на вершине в следующем сезоне», – сказал Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне «МЮ» набрал 33 очка и пока идет на 6-ой позиции. Поль Погба за 17 матчей забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport