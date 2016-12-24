Жозе Моуриньо: «Сейчас я смотрю Лигу 1, так что вы должны поблагодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что французы должны быть рады, что Златан Ибрагимович покинул «ПСЖ». Он считает, что с его уходом конкуренция в чемпионате повысилась.

«Думаю, французы должны быть рады, что Ибрагимович ушел из «ПСЖ». Потому что теперь у вас есть чемпионат. С ним чемпионата не было.

С ним был только Париж, Париж и Париж. Все трофеи были у них. Теперь у вас есть чемпионат.

Чемпионат, который я смотрю. Мне интересна «Ницца» с Балотелли, «Монако» моего друга Жардима и «ПСЖ».

Сейчас я смотрю Лигу 1, так что вы должны поблагодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции», — заявил Моуриньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com