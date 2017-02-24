Жозе Моуриньо опасается «Ростова»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы. По его словам, выпавший манкунианцам «Ростов» — очень неудобный соперник.

«Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для «Манчестер Юнайтед».

«Неудачен жребий еще и потому, что нам будет противостоять непростой соперник. «Ростов» очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Эта команда победила «Аякс» и «Андерлехт» в квалификации и добилась значимых результатов в матчах с «Баварией» и «Атлетико». Наш соперник занял третье место в группе, оставив ПСВ без еврокубков».

«Я хорошо знаю тренера «Ростова». Эта команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Плохой жребий», — заявил Моуриньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror