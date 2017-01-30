Жозе Моуриньо: «Недавно я отклонил предложение из Китая»

Главный тренер английского «МЮ» Жозе Моуриньо поговорил о футболистах, подписывающих дорогие контракты с китайскими клубами. Португалец заявил, что и сам мог переехать в один из клубов Дальнего Востока.

«Не так давно я отклонил выгодное предложение из Китая. Но я не критик и не буду осуждать футболистов, которые решили поехать туда. Ведь это их жизнь. Только они могут решать, что им нужно для будущего. Можно зарабатывать 5 миллионов ради любви к футболу. А можно получать 25 миллионов из-за приоритета к деньгам. Тут все просто», — заявил 54-летний специалист.

В манчестерский клуб Моуриньо пришел в начале нынешнего сезона. По некоторым данным, зарплата португальца в «МЮ» составляет 20 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: GQ