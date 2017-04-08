Жозе Моуриньо: «Если бы Чичарито остался в «МЮ», то уже легко забил бы 20 голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что жалеет, что Чичарито больше нет в составе «МЮ». Португальский специалист считает, что мексиканский нападающий имел бы в своем активе уже 20 забитых голов, если бы до сих пор находился в клубе.

В преддверии выезда к «Сандерленду» Моуриньо выразил сожаление по поводу решения своего предшественника Луи ван Галя продать Чичарито в «Байер», намекнув на возможное возвращение мексиканца в Манчестер.

«Мы обладаем рядом игроков, которые не большие любители забивать голы. Они хорошие игроки, креативные игроки, они могут созидать, но по своей природе они не обладают инстинктом убийцы. Я приведу вам простой пример. Учитывая то, как мы играем на «Олд Траффорд», как мы доминируем над соперниками и запираем их в штрафной, думаю, Чичарито уже легко забил бы 20 голов. Даже выходя со скамейки на заключительные 10-20 минут, он имел бы 20 голов.

Он тот парень, который, когда к нему отскакивает мяч, добивает его здесь, добивает там. Удар — гол. Голкипер делает сейв, он подскакивает в нужное место — гол. Идет передача с фланга, он играет головой на опережение у ближней штанги — гол. Он был того рода игроком, который забивает 10-15 голов и дает тебе 10-15 дополнительных очков.

В большинстве матчей мы играем хорошо. Не во всех, но мы играем хорошо. Мы много создаем, но мы не забиваем достаточного количества голов для той игры, что мы показываем, и для тех соперников, что приезжают на «Олд Траффорд». Означает ли это, что я собираюсь купить опытного нападающего? Я не могу купить нападающего опытнее, чем Златан! Мы обладаем Маркусом Рэшфордом, и мы несомненно верим в Маркуса. Купим ли мы нападающего? Возможно, возможно», — заявил Моуриньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports