Жозе Моуриньо: «Без Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо у «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жохе Моуриньо прокомментировал травмы футболистов клуба. Также специалист поделился мнением о тех игроках, кто остался в «обойме».

«Байи сыграл шесть матчей подряд, а это, я напомню, 540 минут. Мы потеряли Маркоса Рохо на неопределенный срок. К тому же, Фил Джонс, как и Крис Смоллинг, продолжает восстанавливаться от травмы. У «Манчестер Юнайтед» проблемы, но ко всему прочему добавилась и потеря Златана Ибрагимовича. Однако, у нас есть Уэйн Руни, который может решить вопрос в атакующей линии. Посмотрим, успеет ли вернуться в строй Хуан Мата. Нам остается лишь ждать.

У Руни менталитет победителя. Уэйн — настоящий боец, сильный человек. Даже если он находится не в самой лучшей форме, то все равно способен выдать высокий уровень футбола. К тому же, не стоит забывать про его опыт.

Я не хочу думать о том, поедет ли Рэшфорд летом на чемпионат Европы среди игроков своего возраста. Лично я считаю, что когда игрок достигает определенного уровня, его не стоит возвращать назад. В любом случае, этот вопрос решать не мне», — заявил Моуриньо.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» с 60 очками расположился на пятой строчке в таблице Английской Премьер-Лиги. Также манкунианцы сыграют в полуфинале Лиги Европы против испанской «Сельты». Встречи запланированы на 4 и 11 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC