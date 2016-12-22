Жонатас может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Рубина» Жонатас в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. К 27-летнему футболисту проявляет интерес стамбульский «Галатасарай».

Турецкий клуб намерен рассмотреть возможность приобретения 27-летнего бразильца, рыночная стоимость которого оценивается в 6 миллионов евро.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата России Жонатас выходил на поле 14 раз и с восемью мячами является лучшим бомбардиром казанцев. Также, помимо форварда «Рубина», турецкий клуб интересовался другим представителем РФПЛ, 30-летним защитником «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Fotospor