Жоаозиньо: «Я очень хочу выступать за сборную России»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Жоазиньо,Петров

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России. Он надеется попасть в ее состав уже скоро.

«По всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

Я очень хочу выступать за сборную России, ведь это мечта любого футболиста — попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники — Марио Фернандес и Маринато Гильерме, — я стал понимать, что это реально.

Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной», — сказал Жоаозиньо

Фото: Global Look Press
Источник: «Известия»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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