Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара. Он винит во всем «Реал».

«Ничего против игроков «Реала» не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся.

Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

Постоянные обвинения Неймара, Месси… и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда», – сказал Пике.

Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления Флорентино Переса.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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