Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара. Он винит во всем «Реал».

«Ничего против игроков «Реала» не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся.

Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

Постоянные обвинения Неймара, Месси… и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда», – сказал Пике.

Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления Флорентино Переса.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com