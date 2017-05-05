Женщину изнасиловали на арене «Питтсбурга» во время матча с «Вашингтоном»

Во время четвертого матча четвертьфинала плей-офф НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (3:2) произошло изнасилование. В полицию Питтсбурга поступило заявление от женщины, которая утверждает, что была изнасилована в уборной стадиона «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена» в перерыве между периодами.

По словам потерпевшей, она около получаса звала на помощь, но никто не откликнулся.

«Полиция города сообщила нам об этом, мы готовы в полной мере помогать следствию. До тех пор пока полицейские не получат результатов, мы не будем давать комментарии», – говорится в заявлении компании AEG, которая управляет ареной.

Напомним, что счет в серии 3:1 в пользу «пингвинов». Пятый матч состоится в Вашингтоне в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Washington post