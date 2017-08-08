«Зенит» заплатит за Ригони 12 миллионов долларов

В Санкт-Петербурге появится еще один аргентинец. Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит».

Клубы максимально приблизились к соглашению и могут достичь окончательной договоренности о трансфере уже в ближайшие часы. Трансфер Ригони обойдется «Зениту» в 12 миллионов долларов. Ожидается, что российский клуб объявит о трансфере футболиста до конца недели.

В минувшем сезоне Эмилиано Ригони провел за «Индепендьенте» 30 игр, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Toda Pasion

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»