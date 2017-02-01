«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Кубани» Дениса Якубы

Полузащитника «Кубани» Денис Якуба может перейти в «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга планирует сразу же после приобретения отдать игрока в аренду «Крыльям Советов».

У полузащитника «Кубани» и молодежной сборной России Дениса Якубы есть несколько вариантов продолжения карьеры. По имеющейся информации, 20-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, в частности, может приобрести «Зенит», который затем отдаст его в аренду в «Крылья Советов».

В текущем первенстве ФНЛ Якуба провел 10 матчей. В розыгрыше РФПЛ-2015/16 он принял участие в 13 матчах «Кубани».

Напомним, что Якуба находится в числе группы игроков «Кубани», которые подали заявление в Палату по разрешениям споров в связи с имеющимися задолженностями и имеет право разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox