«Зенит» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым

«Зенит» намерен заключить новое соглашение с левым защитником Юрием Жирковым. По окончании сезона он может стать свободным агентом.

В ближайшее время питерский клуб планирует начать переговоры о продлении контракта с Жирковым. В августе защитнику исполнится 35 лет.

Ранее стало известно, что летом «Зенит» по свободному трансферу покинет левый защитник Доменико Кришито.

Предполагается, что сине-бело-голубые предложат Жиркову соглашение по схеме «1+1» со снижением зарплаты.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»