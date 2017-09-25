«Зенит» уходит в отрыв, новый клуб Веллитона, 24 дюйма Лукаку. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ромелу Лукаку

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 сентября.

1. Премьер-лига. Результаты 11 тура.

«Зенит» уверенно переиграл «Краснодар», «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов», «Уфа» выиграла дома у «Арсенала», «Урал» победил «Тосно».

2. Владимир Маркин: «Как раз и проверим, кто агрессивней — российские или британские болельщики».

Председатель комитета безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что Россия способна обеспечить порядок во время матчей «Спартака» и ЦСКА с английскими «Ливерпулем» и «МЮ».

3. Анхель Ди Мария не разочарован срывом трансфера в «Барселону».

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не жалеет о том, что в заключительный день летнего трансферного окна не смог перейти в «Барселону».

4. Фанаты «МЮ» снова спели про размер пениса Ромелу Лукаку, клуб намерен идентифицировать их личности.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вновь пели песню о половом органе нападающего Ромелу Лукаку во время матча с «Саутгемптоном» (1:0).

5. Веллитон подписал контракт с клубом из ОАЭ.

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон стал игроком «Аль-Шарджи» из ОАЭ.

Фото: Global Look Press

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